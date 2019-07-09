Он попытался похитить автомобиль, но был задержан прибывшими на место полицейскими. Как выяснилось, налетчик был ранее судим за тяжкое преступление. Теперь ему грозит новый срок за разбой. О других ЧП дня коротко
В Каменске-Уральском пьяный рецидивист, угрожая ножом, удерживал в машине школьницу
Девушка ждала в «легковушке» родителей, когда в салон забрался вооруженный мужчина
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В Каменске-Уральском пьяный рецидивист, угрожая ножом, удерживал в машине школьницу