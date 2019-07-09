В Каменске-Уральском пьяный рецидивист, угрожая ножом, удерживал в машине школьницу

Девушка ждала в «легковушке» родителей, когда в салон забрался вооруженный мужчина

Он попытался похитить автомобиль, но был задержан прибывшими на место полицейскими. Как выяснилось, налетчик был ранее судим за тяжкое преступление. Теперь ему грозит новый срок за разбой. О других ЧП дня коротко

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вторник 09 Июля 2019
В Каменске-Уральском пьяный рецидивист, угрожая ножом, удерживал в машине школьницу