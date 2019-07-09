Сообразить на троих. В Екатеринбурге стартовал чемпионат по уличному баскетболу

Этот вид спорта совсем недавно был признан олимпийским и впервые будет представлен на играх 2020го года. Поэтому турнир на Урале можно считать репетицией. Популярность этого вида спорта растет с каждым годом. Если раньше поиграть на одно кольцо собирались только любители, то сегодня на турниры приезжают и профессиональные игроки. Для них это сродни активному отдыху.