Этот вид спорта совсем недавно был признан олимпийским и впервые будет представлен на играх 2020го года. Поэтому турнир на Урале можно считать репетицией. Популярность этого вида спорта растет с каждым годом. Если раньше поиграть на одно кольцо собирались только любители, то сегодня на турниры приезжают и профессиональные игроки. Для них это сродни активному отдыху.
Сообразить на троих. В Екатеринбурге стартовал чемпионат по уличному баскетболу
На площадке возле Дивса пройдут мужская и женская серии
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08.06.2019
вторник 09 Июля 2019
Сообразить на троих. В Екатеринбурге стартовал чемпионат по уличному баскетболу