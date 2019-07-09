Секрет Полишинеля: подготовку к визиту Президента в Екатеринбург называли учениями

Несмотря на предосторожности, в городе-миллионнике такой секрет не утаишь. Слишком уж резкие изменения в нем происходят. Так, возле Университета, который планирует посетить Путин, внезапно появились новые клумбы и полицейские в парадной форме, зато пропали автобусная остановка и дорожные знаки — их затянули полиэтиленом. Припаркованные по правилам машины эвакуировали, а фонарные столбы и люки опечатали. Верный знак, что президент близко.