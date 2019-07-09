Путин на расстоянии вытянутой руки. В Екатеринбурге президента караулили десятки человек

Глава государства посетил УрФУ

После саммита GMIS у Владимира Путина запланирована встреча с теми, за кем, собственно, будущее. С уральскими студентами. Ради нее был частично перекрыт центр города. Чтобы увидеть президента хотя бы издалека, горожане несколько часов дежурили у корпуса.

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