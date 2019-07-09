Именно природа должна перевернуть промышленный мир — совершить четвертую индустриальную революцию, объясняют в ООН. В новом мире бионические технологии не только будут более совершенны, но и защитят окружающую среду. Так, вместо привычных угля и нефти источниками энергии должны стать силы солнца, ветра и воды.
Новое — хорошо забытое старое: жителей планеты призывают использовать энергию солнца, ветра и воды
Природоподобные технологии обсуждают на саммите GMIS
Также в разделе Город
08.06.2019
Сегодня
Новое — хорошо забытое старое: жителей планеты призывают использовать энергию солнца, ветра и воды