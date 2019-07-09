Новое — хорошо забытое старое: жителей планеты призывают использовать энергию солнца, ветра и воды

Природоподобные технологии обсуждают на саммите GMIS

Именно природа должна перевернуть промышленный мир — совершить четвертую индустриальную революцию, объясняют в ООН. В новом мире бионические технологии не только будут более совершенны, но и защитят окружающую среду. Так, вместо привычных угля и нефти источниками энергии должны стать силы солнца, ветра и воды.

Также в разделе Город

Оглушительная премьера. В Екатеринбурге Владимира Путина услышат все
27.06.2019
Оглушительная премьера. В Екатеринбурге Владимира Путина услышат все
Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
Любишь кататься — люби и самокат тушить. Жители дома на Токарей испугались череды взрывов
01.07.2019
Любишь кататься — люби и самокат тушить. Жители дома на Токарей испугались череды взрывов
"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста
06.06.2019
"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста
Сегодня
Новое — хорошо забытое старое: жителей планеты призывают использовать энергию солнца, ветра и воды