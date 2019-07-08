Уральский чиновник — шпион? Помощника полпреда обвиняют в госизмене

Помощнику уральского полпреда, которого обвиняют в государственной измене, ищут замену. Александра Воробьева арестовали по подозрению в шпионаже в пользу другой страны. У него нашли паспорт гражданина Польши и специальную записывающую аппаратуру. По данным следствия, Воробьев собирался уехать за границу. Полмесяца назад он выставил на продажу свою квартиру в Калининградской области. О других ЧП — короткой строкой