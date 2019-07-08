Неделя Инноваций. В Екатеринбурге открылась Международная выставка ИННОПРОМ

В этом году свои наработки демонстрируют 600 компаний из 20 стран

На открытии Иннопрома даже танцы инновационные. Движения среди компьютерных кодов и цифр смотрятся так же органично, как и техническая эволюция. Следующий ее этап — цифровизация экономики. Именно этому тренду посвящен нынешний Иннопром. Выставка уже который год диктует моду мировой промышленности. Статус уральской выставки постоянно повышается — от главной экспозиции страны до международного испытательного полигона инноваций. В основном, участники представили технические новинки и уникальные разработки, которые в конечном итоге помогут сделать жизнь лучше.

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