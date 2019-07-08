Не-у-дачи. Два десятка садоводов в Екатеринбурге оказались отрезаны от своих участков

Председатель СНТ закрыл им путь за долги

Ворота открываются GSM-модулем. Достаточно лишь позвонить. Однако теперь два десятка садоводов председатель лишил такой возможности, записав в должники. Дачники не скрывают, что не оплачивают выставленные председателем счета. Мол, 600 рублей в месяц с одного участка за ворота — слишком дорого. А решение закрыть им въезд считают местью за желание разобраться. Садоводы вправе сообща принимать решения об установке ворот и начислении платы за их содержание, говорят юристы. Но эти решения не могут ущемлять прав других членов товарищества.

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Не-у-дачи. Два десятка садоводов в Екатеринбурге оказались отрезаны от своих участков