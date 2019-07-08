Кто ж его быстро восстановит? Он же памятник! Жильцы дома на Вайнера готовятся к дорогому ремонту

Памятник архитектуры пострадал в пожаре

Они готовились к худшему, но на пороге все равно не смогли сдержать слез. В квартире черные стены и выбитые стекла. Немного прийдя в себя, хозяева начинают собирать уцелевшие вещи и документы. До такого состояния дом на Вайнера довел пятничный пожар. Огонь пошел с одного из балконов и быстро охватил соседние. Через несколько минут горели 3 квартиры памятника культурного наследия. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 10 человек. Одному понадобилась помощь медиков. А вот кошку и собаку, которые жили в одной из квартир, пожарным пришлось откачивать самостоятельно.

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Кто ж его быстро восстановит? Он же памятник! Жильцы дома на Вайнера готовятся к дорогому ремонту