Иннопром по-турецки. Страной-партнёром выставки в этом году стала Турция

Стенд республики оформлен в формате «все включено»

Страна-партнёр выставки Иннопром демонстрирует на ней продукцию, которая представляет мощь ее промышленности. На стендах также можно познакомиться с культурой Турции и с её кухней. Площадка в 3000 квадратных метров расположилась в 1 павильоне. В составе турецкой делегации порядка 43 компаний и значимых ассоциаций.

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Иннопром по-турецки. Страной-партнёром выставки в этом году стала Турция