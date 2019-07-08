Страна-партнёр выставки Иннопром демонстрирует на ней продукцию, которая представляет мощь ее промышленности. На стендах также можно познакомиться с культурой Турции и с её кухней. Площадка в 3000 квадратных метров расположилась в 1 павильоне. В составе турецкой делегации порядка 43 компаний и значимых ассоциаций.
Иннопром по-турецки. Страной-партнёром выставки в этом году стала Турция
Стенд республики оформлен в формате «все включено»
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08.06.2019
Вчера
Иннопром по-турецки. Страной-партнёром выставки в этом году стала Турция