Крышечка едет: новый челлендж набирает популярность в интернете

Эпичные ролики уже сняли многие спортсмены и знаменитости. Своими киками, например, похвастались Конор Макгрегор и Джейсон Стэтхем. От участников требуются приличная растяжка, меткость и, видимо, большое желание заниматься ерундой. Выдерживают немногие. Что еще интересовало свердловчан — в рубрике «Клик народа»