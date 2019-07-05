Крышечка едет: новый челлендж набирает популярность в интернете

На этот раз участники «вертушкой» сбивают с бутылок крышки

Эпичные ролики уже сняли многие спортсмены и знаменитости. Своими киками, например, похвастались Конор Макгрегор и Джейсон Стэтхем. От участников требуются приличная растяжка, меткость и, видимо, большое желание заниматься ерундой. Выдерживают немногие. Что еще интересовало свердловчан — в рубрике «Клик народа»

Также в разделе Клик народа

Екатеринбуржцы ищут в интернете недорогие подарки, корь и способ научиться вставать рано
09.12.2016
Екатеринбуржцы ищут в интернете недорогие подарки, корь и способ научиться вставать рано
«Я что-то нажала — и все исчезло»: интернет-герой Ждун покорил сердца екатеринбуржцев
03.02.2017
«Я что-то нажала — и все исчезло»: интернет-герой Ждун покорил сердца екатеринбуржцев
Зимняя резина пользуется спросом не только на дорогах, но и в Интернете
14.10.2016
Зимняя резина пользуется спросом не только на дорогах, но и в Интернете
Путин на Урале, закрытая Турция и как тигр подружился с козлом: что интересовало интернет-пользователей на этой неделе?
27.11.2015
Путин на Урале, закрытая Турция и как тигр подружился с козлом: что интересовало интернет-пользователей на этой неделе?
пятница 05 Июля 2019
Крышечка едет: новый челлендж набирает популярность в интернете