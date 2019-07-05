Крышечка едет: новый челлендж набирает популярность в интернете

Эпичные ролики уже сняли многие спортсмены и знаменитости. Своими киками, например, похвастались Конор Макгрегор и Джейсон Стэтхем. От участников требуются приличная растяжка, меткость и, видимо, большое желание заниматься ерундой. Выдерживают немногие. Что еще интересовало свердловчан — в рубрике «Клик народа»
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пятница 05 Июля 2019
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