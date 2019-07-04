Вдвойне пострадавшая. Екатеринбурженка рискует застрять в Грузии из-за приостановки авиасообщения с Россией

Она попала в дорожную аварию и сейчас лежит в больнице с переломом таза и ребер

Хотя бы сидеть пострадавшей нельзя еще насколько недель. Однако покинуть страну Елене нужно до 8-го июля. После этого прямые рейсы туда запретят по указы российского президента. Сейчас Елена находится в Батуми. Постельный режим ей прописан еще как минимум месяц — пока кости не срастутся. Пострадавшая не может ни сидеть, ни тем более стоять. Но и лежит она, как на иголках — есть риск надолго застрять за границей.

Также в разделе ЧП

Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
18.06.2018
Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
Тайна перевала Дятлова компрометирует власть. Это хотят донести до следственного комитета исследователи гибели группы студентов
27.06.2019
Тайна перевала Дятлова компрометирует власть. Это хотят донести до следственного комитета исследователи гибели группы студентов
Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
20.06.2019
Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
Умерла на руках у матери: страшная авария в Березовском закончилась гибелью младенца
12.11.2018
Умерла на руках у матери: страшная авария в Березовском закончилась гибелью младенца
Вчера
Вдвойне пострадавшая. Екатеринбурженка рискует застрять в Грузии из-за приостановки авиасообщения с Россией