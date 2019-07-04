Хотя бы сидеть пострадавшей нельзя еще насколько недель. Однако покинуть страну Елене нужно до 8-го июля. После этого прямые рейсы туда запретят по указы российского президента. Сейчас Елена находится в Батуми. Постельный режим ей прописан еще как минимум месяц — пока кости не срастутся. Пострадавшая не может ни сидеть, ни тем более стоять. Но и лежит она, как на иголках — есть риск надолго застрять за границей.
Вдвойне пострадавшая. Екатеринбурженка рискует застрять в Грузии из-за приостановки авиасообщения с Россией
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