Вдвойне пострадавшая. Екатеринбурженка рискует застрять в Грузии из-за приостановки авиасообщения с Россией

Хотя бы сидеть пострадавшей нельзя еще насколько недель. Однако покинуть страну Елене нужно до 8-го июля. После этого прямые рейсы туда запретят по указы российского президента. Сейчас Елена находится в Батуми. Постельный режим ей прописан еще как минимум месяц — пока кости не срастутся. Пострадавшая не может ни сидеть, ни тем более стоять. Но и лежит она, как на иголках — есть риск надолго застрять за границей.