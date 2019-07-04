В школу по очереди. Администрация Екатеринбурга предложила записывать детей в первые классы в разные дни

За каждым из семи районов планируют закрепить свое время, чтобы исключить сбои на портале Госуслуг

До сих пор электронная запись в школу стартовала одновременно. Из-за большой нагрузки на портал родители часами не могли отправить заявления. Внедрить новшество хотят уже с 2020 года. О других социально важных новостях коротко.

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