Тренажерный зал или парк аттракционов. Екатеринбуржцы могут самостоятельно решить, что построить в своем дворе

Такую возможность им дает программа благоустройства придомовых территорий

Те, кто подсуетился и попал в нее, уже по осени будут считать выгоду и плюсы под окнами. Любой каприз за ваши 5 процентов. Именно столько нужно заплатить жителям за проект — остальные расходы берет на себя государство. В этом году преображение ждёт семь десятков дворов области. В трети благоустройство уже подходит к концу, и теперь его оценивают областные и городские власти. В целом, чиновников все устраивает, но без замечаний не обходится.

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