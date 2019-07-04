Тренажерный зал или парк аттракционов. Екатеринбуржцы могут самостоятельно решить, что построить в своем дворе

Те, кто подсуетился и попал в нее, уже по осени будут считать выгоду и плюсы под окнами. Любой каприз за ваши 5 процентов. Именно столько нужно заплатить жителям за проект — остальные расходы берет на себя государство. В этом году преображение ждёт семь десятков дворов области. В трети благоустройство уже подходит к концу, и теперь его оценивают областные и городские власти. В целом, чиновников все устраивает, но без замечаний не обходится.