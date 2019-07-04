Тополиная угроза. На Ереванской во время грозы упало дерево

Жители окрестных домов смотрят на тополиную аллею с большой опаской. Ведь их деревянные дома немногим прочнее деревьев-пенсионеров. Неустойчивых топрлей здесь хватает. По словам местных, их сажали еще в 52-м году. Наибольшую опасность представляют тополя у электрического столба. Провода зачастую переплетаются с ветками деревьев, пугая жителей.
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