Тополиная угроза. На Ереванской во время грозы упало дерево

Его сородичи тоже держатся на честном слове

Жители окрестных домов смотрят на тополиную аллею с большой опаской. Ведь их деревянные дома немногим прочнее деревьев-пенсионеров. Неустойчивых топрлей здесь хватает. По словам местных, их сажали еще в 52-м году. Наибольшую опасность представляют тополя у электрического столба. Провода зачастую переплетаются с ветками деревьев, пугая жителей.

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Тополиная угроза. На Ереванской во время грозы упало дерево