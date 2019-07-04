Океан слез. В храмах Екатеринбурга проходят панихиды по подводникам, погибшим в Баренцевом море

Трагедия произошла 1 июля на исследовательском глубоководном аппарате

По основной версии, в аккумуляторном отсеке возник пожар, который унес жизни 14 человек. Они закрылись в отделении лодки, чтобы предотвратить распространение огня и спасти 11 товарищей.

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