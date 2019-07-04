Океан слез. В храмах Екатеринбурга проходят панихиды по подводникам, погибшим в Баренцевом море

По основной версии, в аккумуляторном отсеке возник пожар, который унес жизни 14 человек. Они закрылись в отделении лодки, чтобы предотвратить распространение огня и спасти 11 товарищей.
О других ЧП — короткой строкой.
Трагедия произошла 1 июля на исследовательском глубоководном аппарате
По основной версии, в аккумуляторном отсеке возник пожар, который унес жизни 14 человек. Они закрылись в отделении лодки, чтобы предотвратить распространение огня и спасти 11 товарищей.
О других ЧП — короткой строкой.