Не Господь Бог. Екатеринбургские медики встали на защиту калининградского неонатолога Элины Сушкевич

Мол, врач намеренно ввела 700граммовой малютке смертельную дозу лекарства, чтобы не портить статистику. Однако, специалисты уверяют, гибель такого ребенка — дело не злого умысла, а случая. Флешмоб в защиту Сушкевич уже стал всероссийским. Ведь на ее месте может оказаться любой врач. Экстремально маленьких детей рождается всё больше. И как ни странно, увеличение количества торопыжек напрямую связано с развитием медицины. Выхаживать малышей с экстремально низкой массой тела Всемирная организация здравоохранения постановила около 10 лет назад. Однако, по факту спасают детей лишь в нескольких странах, в том числе в России. Так, например, во Франции оказывают лишь паллиативную помощь. Другими словами, младенца кладут в инкубатор и ждут несколько дней недель, выживет ли малыш.