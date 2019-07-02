Жить на одной воде, но без воды. Житель Тавды голодает в знак протеста

Непростую задачу — как прожить на неполные 5 тысяч рублей в месяц — Валерий Михайлович решает не первый месяц. Сначала он, диабетик со стажем, отказался от покупки жизненно важных лекарств. А когда подорожали пшено и просо, решил воздержаться от еды. Пенсионер объявил голодовку. Вот уже 6 лет он является неплательщиком коммунальных услуг, но не злостным, а идейным. Подтекающие канализационные трубы, холодные батареи и ржавая вода… Валерий Михайлович считает, что за ТАКИЕ услуги платить просто преступление. В итоге долгов у Валерия Михайловича набежало больше, чем на 150 тысяч рублей. Отчаявшись взыскать их с идейного пенсионера, коммунальщики обратились в суд, и последние полгода с его пенсионного счета каждый месяц списывалась ровно половина.