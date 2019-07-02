Оборудовать здесь «зебру» невозможно. По словам районных чиновников, вопросами безопасности местных школьников администрация давно обеспокоена. Еще весной тут были запланированы работы по благоустройству и определен подрядчик. Он отремонтирует проезд по Плотников и прилегающие к школе тротуары, а также установит 136 метров ограждения. Здесь же планируют разместить знаки «Остановка запрещена» и «Жилая зона». Это запретит автостоянку и обеспечит приоритет движения пешеходов.
"Зебра" не к месту. Жителю Виза отказали в оборудовании пешеходного перехода на заднем дворе школы № 63
Как оказалось, заявитель просто не разобрался в ситуации
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"Зебра" не к месту. Жителю Виза отказали в оборудовании пешеходного перехода на заднем дворе школы № 63