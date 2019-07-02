"Зебра" не к месту. Жителю Виза отказали в оборудовании пешеходного перехода на заднем дворе школы № 63

Как оказалось, заявитель просто не разобрался в ситуации

Оборудовать здесь «зебру» невозможно. По словам районных чиновников, вопросами безопасности местных школьников администрация давно обеспокоена. Еще весной тут были запланированы работы по благоустройству и определен подрядчик. Он отремонтирует проезд по Плотников и прилегающие к школе тротуары, а также установит 136 метров ограждения. Здесь же планируют разместить знаки «Остановка запрещена» и «Жилая зона». Это запретит автостоянку и обеспечит приоритет движения пешеходов.

Также в разделе Город

Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
21.06.2019
Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
Свердловской области не хватает 6 тысяч контейнеров! Губернатор Евгений Куйвашев отчитал мэров за «мусорные» провалы
24.06.2019
Свердловской области не хватает 6 тысяч контейнеров! Губернатор Евгений Куйвашев отчитал мэров за «мусорные» провалы
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
15.06.2019
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
Вчера
"Зебра" не к месту. Жителю Виза отказали в оборудовании пешеходного перехода на заднем дворе школы № 63