Наши победили: Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге

Экспертов впечатлила как уже имеющаяся в уральской столице инфраструктура, так и ее планы по подготовке к Играм. Как отметил на итоговом заседании губернатор Евгений Куйвашев, для того, чтобы принять Универсиаду, городу еще предстоит ударно потрудиться. В ближайшие годы в Екатеринбурге появятся Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты и многое другое. Все это в будущем станет наследием студенческих игр и поможет развитию детского и молодежного спорта. Отметим, что решение федерации одобряет большинство свердловчан. Согласно опросам, проведение Универсиады в Екатеринбурге поддерживает 93 процента респондентов.