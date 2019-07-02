Летим — не летим. Сразу три российские авиакомпании — Аэрофлот, Победа и Уральские авиалинии — объявили об отмене полетов в Чехию

В итоге в подвешенном состоянии оказались пассажиры несколько рейсов. Например, в Кольцово людям пришлось сидеть несколько часов. Только после обеда министерствам транспорта двух стран удалось договориться и возобновить авиасообщение между Россией и Чехией. Первым, хоть и с пятичасовым опозданием, из Екатеринбургского Кольцово в Прагу отправился рейс «Уральских авиалиний». Однако, международный спор о транссибирских коридорах продолжается. Решить его необходимо до 7го июля. Именно до этого дня российские самолеты получили временное разрешение летать в Чехию.