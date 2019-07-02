Деньги, два ствола: На Уралмаше при попытке ограбления застрелен налетчик

Предположительно, он хотел похитить деньги у охранника ТСЖ

По словам очевидцев, на теле нашли два пулевых ранения. Рядом валялась сумка с деньгами — возможно, речь идет о несколько миллионах рублей. По предварительной информации, перед тем, как мужчину убили, он приехал на Калинина, 22 за рулем Volkswagen Touareg. На автомобиле номера Северной Осетии. О ЧП — короткой строкой

Также в разделе ЧП

Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
20.06.2019
Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
Умерла на руках у матери: страшная авария в Березовском закончилась гибелью младенца
12.11.2018
Умерла на руках у матери: страшная авария в Березовском закончилась гибелью младенца
Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
18.06.2018
Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
Месть или совпадение? В Нижних Сергах после бытовой драки, в которой скончался один из участников, стали массово гореть сараи
24.06.2019
Месть или совпадение? В Нижних Сергах после бытовой драки, в которой скончался один из участников, стали массово гореть сараи
Вчера
Деньги, два ствола: На Уралмаше при попытке ограбления застрелен налетчик