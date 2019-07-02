Деньги, два ствола: На Уралмаше при попытке ограбления застрелен налетчик

По словам очевидцев, на теле нашли два пулевых ранения. Рядом валялась сумка с деньгами — возможно, речь идет о несколько миллионах рублей. По предварительной информации, перед тем, как мужчину убили, он приехал на Калинина, 22 за рулем Volkswagen Touareg. На автомобиле номера Северной Осетии. О ЧП — короткой строкой