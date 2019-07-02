Денег нет, но вы держитесь. Семья параолимпийской чемпионки несколько лет не может добиться справедливости

На лечение семья получила лишь 20 тысяч. Водитель, сбивший ребенка, выдвигает встречные обвинения и рассказывает приставам о безденежье. Авария, после которой Артём стал инвалидом, случилась 5 лет назад. Он направлялся на встречу с другом, но не дошёл — мальчика сбила машина.

Из-за того, что пешеходного перехода здесь нет, возбуждать дело против водителя не стали. Но обязали его и брата, владельца машины, выплатить компенсацию в миллион рублей. Также Армен должен пожизненно содержать пострадавшего. Однако, тот помогать категорически отказался.