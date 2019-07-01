Сказано — сделано. Строители точно в срок открыли для автомобилистов обновленный Макаровский мост

Полностью одна из главных городских артерий была закрыта месяц. За это время рабочие перенесли сети, уложили асфальт, установили светофоры и фонари. А вот пешеходные и велосипедные дорожки здесь появятся только осенью. С сентября же откроется и движение для трамваев, но только в одну сторону – от вокзала ко Дворцу Молодежи. В обе стороны они будут ходить только после второго этапа реконструкции путепровода в 2021 году. Но больше перекрывать переправу не планируется.