Ночь музыки и контрастов. В выходные город пел, танцевал и протестовал против отмены концертов

На 2 с половиной тысячи музыкантов пришлось около 300 тысяч гостей

Те, кто слушал оперные арии под балконом или «Другой оркестр» в гостинице «Исеть», в целом, остались довольны. Среди претензий — нехватка туалетов и сорванные концерты реперов Хаски и ЛСП. Их отменили из-за давки.

Также в разделе Город

Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
21.06.2019
Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ
Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
Свердловской области не хватает 6 тысяч контейнеров! Губернатор Евгений Куйвашев отчитал мэров за «мусорные» провалы
24.06.2019
Свердловской области не хватает 6 тысяч контейнеров! Губернатор Евгений Куйвашев отчитал мэров за «мусорные» провалы
Теперь и Мамин-Сибиряк. В Екатеринбурге вновь судят авторов фотографий с памятниками
25.06.2019
Теперь и Мамин-Сибиряк. В Екатеринбурге вновь судят авторов фотографий с памятниками
понедельник 01 Июля 2019
Ночь музыки и контрастов. В выходные город пел, танцевал и протестовал против отмены концертов