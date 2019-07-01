Те, кто слушал оперные арии под балконом или «Другой оркестр» в гостинице «Исеть», в целом, остались довольны. Среди претензий — нехватка туалетов и сорванные концерты реперов Хаски и ЛСП. Их отменили из-за давки.
Ночь музыки и контрастов. В выходные город пел, танцевал и протестовал против отмены концертов
На 2 с половиной тысячи музыкантов пришлось около 300 тысяч гостей
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08.06.2019
понедельник 01 Июля 2019
Ночь музыки и контрастов. В выходные город пел, танцевал и протестовал против отмены концертов