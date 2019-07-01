Берегись поезда и грабителей. Новый микрорайон на Уктусе заработал славу опасного

Жители нескольких многоэтажек отрезаны от остановок общественного транспорта железнодорожными путями

Поезда — ещё полбеды. На спуске с насыпи припозднившихся пешеходов подстерегают грабители. Накануне там чуть не пострадала женщина. Выход из ситуации — новый пешеходный мост, но чиновники и застройщики не могут договориться, кому строить переправу.

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понедельник 01 Июля 2019
Берегись поезда и грабителей. Новый микрорайон на Уктусе заработал славу опасного