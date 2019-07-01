Берегись поезда и грабителей. Новый микрорайон на Уктусе заработал славу опасного

Поезда — ещё полбеды. На спуске с насыпи припозднившихся пешеходов подстерегают грабители. Накануне там чуть не пострадала женщина. Выход из ситуации — новый пешеходный мост, но чиновники и застройщики не могут договориться, кому строить переправу.