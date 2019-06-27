Тайна перевала Дятлова компрометирует власть. Это хотят донести до следственного комитета исследователи гибели группы студентов

Сегодня эксперты, которым не дает покоя смерть девяти туристов, еще раз пробежались по основным версиям трагедии. Отмели сход лавины и ураган, кровожадных зэков и проклятье манси. Большинство экспертов склоняется к версии о неудачном запуске ракеты. Убить студентов мог ее взрыв, подозревает опытный турист Владислав Карелин. Еще до трагедии он сам не раз видел в небе над перевалом яркие вспышки — возможно, это были следы летательных аппаратов, запущенных с Байконура. В случае ЧП здесь было бы жарко. И на это указывают следы, которые мужчина обнаружил у палатки дятловцев.