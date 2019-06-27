Сегодня эксперты, которым не дает покоя смерть девяти туристов, еще раз пробежались по основным версиям трагедии. Отмели сход лавины и ураган, кровожадных зэков и проклятье манси. Большинство экспертов склоняется к версии о неудачном запуске ракеты. Убить студентов мог ее взрыв, подозревает опытный турист Владислав Карелин. Еще до трагедии он сам не раз видел в небе над перевалом яркие вспышки — возможно, это были следы летательных аппаратов, запущенных с Байконура. В случае ЧП здесь было бы жарко. И на это указывают следы, которые мужчина обнаружил у палатки дятловцев.
Тайна перевала Дятлова компрометирует власть. Это хотят донести до следственного комитета исследователи гибели группы студентов
Донести в буквальном смысле — они подготовили официальное письмо с просьбой возбудить уголовное дело и, наконец, найти ответ на главную загадку 20го века
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