Скандал во дворе на Уралмаше. Жильцы дома требуют с соседей деньги за посещение детской площадки

Поборы начались после того, как местные на свои деньги отремонтировали скамейки и покрасили качели

Плата хоть и символическая — 100 рублей за годовой абонемент, — но на входе появились недовольные. Как поясняют местные, несколько лет назад местные мамочки скинулись на оборудование детской площадки. И с той поры самостоятельно поддерживают ее в рабочем состоянии. Красят, ремонтируют. И поскольку сюда приходят жители со всей округи, то и к ним обращаются за помощью.

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