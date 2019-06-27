Скандал во дворе на Уралмаше. Жильцы дома требуют с соседей деньги за посещение детской площадки

Плата хоть и символическая — 100 рублей за годовой абонемент, — но на входе появились недовольные. Как поясняют местные, несколько лет назад местные мамочки скинулись на оборудование детской площадки. И с той поры самостоятельно поддерживают ее в рабочем состоянии. Красят, ремонтируют. И поскольку сюда приходят жители со всей округи, то и к ним обращаются за помощью.