Селяви. Француз обвинил русскую жену в похищении ребенка

Еатеринбургский суд встал на сторону отца

Очередной интернациональный развод обернулся трагедией, в первую очередь, для 8-летнего мальчика. Его россиянка увезла от мужа-европейца по якобы обоюдному согласию. Но теперь мужчина требует вернуть сына за рубеж — уже через российский суд. Схема проверена — точно также служители фемиды недавно встали на сторону итальянца. И теперь мама скрывается от правосудия вместе с ребенком. Новый скандал уже дошел до апелляции, которую мать вновь проиграла. Суд дважды обязал ее передать ребенка супругу, с чем женщина не согласна. Вместе с адвокатом она уже готовит жалобу в конституционный суд, надеясь, что хотя бы он защитит ее интересы.

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Селяви. Француз обвинил русскую жену в похищении ребенка