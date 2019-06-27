Селяви. Француз обвинил русскую жену в похищении ребенка

Очередной интернациональный развод обернулся трагедией, в первую очередь, для 8-летнего мальчика. Его россиянка увезла от мужа-европейца по якобы обоюдному согласию. Но теперь мужчина требует вернуть сына за рубеж — уже через российский суд. Схема проверена — точно также служители фемиды недавно встали на сторону итальянца. И теперь мама скрывается от правосудия вместе с ребенком. Новый скандал уже дошел до апелляции, которую мать вновь проиграла. Суд дважды обязал ее передать ребенка супругу, с чем женщина не согласна. Вместе с адвокатом она уже готовит жалобу в конституционный суд, надеясь, что хотя бы он защитит ее интересы.