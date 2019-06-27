Оглушительная премьера. В Екатеринбурге Владимира Путина услышат все

К его приезду, а также к визиту глав десятка других государств готов уникальный конгресс-центр

Он станет площадкой глобального саммита производства и индустриализации GMIS, который откроется 8 июля. Впрочем, на основной сцене зала на 5 000 человек смогут выступать не только высокие политики и бизнесмены, но и звезды мировой оперы. Акустическая система настолько совершенна, что даже пятая часть её мощности способна оглушить зрителей.

Также в разделе Город

Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
Добро пожаловать. Екатеринбург Арена теперь открыта для горожан
18.06.2019
Добро пожаловать. Екатеринбург Арена теперь открыта для горожан
От начальной школы до серьезной науки всего один шаг. Третьеклассница из Екатеринбурга стала первой на конкурсе юных учёных
19.06.2019
От начальной школы до серьезной науки всего один шаг. Третьеклассница из Екатеринбурга стала первой на конкурсе юных учёных
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
15.06.2019
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
четверг 27 Июня 2019
Оглушительная премьера. В Екатеринбурге Владимира Путина услышат все