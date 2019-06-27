Оглушительная премьера. В Екатеринбурге Владимира Путина услышат все

Он станет площадкой глобального саммита производства и индустриализации GMIS, который откроется 8 июля. Впрочем, на основной сцене зала на 5 000 человек смогут выступать не только высокие политики и бизнесмены, но и звезды мировой оперы. Акустическая система настолько совершенна, что даже пятая часть её мощности способна оглушить зрителей.