Теперь и Мамин-Сибиряк. В Екатеринбурге вновь судят авторов фотографий с памятниками

Издателю путеводителя грозит крупный штраф за использование без разрешения снимков монументов Татищеву и де Геннину и Мамину-Сибиряку

В свою очередь, ответчик обвиняет Ассоциацию правообладателей в том, что она присваивает права других скульпторов. В суде организация де юре представляет интересы лишь одного человека — автора памятника. Но фактически нескольких. Про создателя постамента, на котором стоят писатель и отцы-основатели, Ассоциация, видимо, забыла. Но пока использовать кадры с местными памятниками себе дороже. Так, за изображение Мамина-Сибиряка и Татищева с Де Генниным в путеводителе с екатеринбургского автора требуют 40 тысяч рублей. И это за один экземпляр!

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