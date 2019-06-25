Теперь и Мамин-Сибиряк. В Екатеринбурге вновь судят авторов фотографий с памятниками

В свою очередь, ответчик обвиняет Ассоциацию правообладателей в том, что она присваивает права других скульпторов. В суде организация де юре представляет интересы лишь одного человека — автора памятника. Но фактически нескольких. Про создателя постамента, на котором стоят писатель и отцы-основатели, Ассоциация, видимо, забыла. Но пока использовать кадры с местными памятниками себе дороже. Так, за изображение Мамина-Сибиряка и Татищева с Де Генниным в путеводителе с екатеринбургского автора требуют 40 тысяч рублей. И это за один экземпляр!