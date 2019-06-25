Море в стаканчике. Мороженое с водорослями изобретают в Екатеринбурге

Водоросли спирулина (а именно они придают малахитовый оттенок) берегут талию сладкоежек и желудки тех, кому молоко категорически нельзя. Полезным, или хотя бы не таким вредным, морской сорняк может сделать даже алкоголь. Ученые Уральского Федерального экспериментируют с хлореллой и корнем кудзу, которые будут выводить токсины из организма