Море в стаканчике. Мороженое с водорослями изобретают в Екатеринбурге

Десерт, придуманный уральской студенткой, удивляет не только изумрудной окраской, но и свойствами

Водоросли спирулина (а именно они придают малахитовый оттенок) берегут талию сладкоежек и желудки тех, кому молоко категорически нельзя. Полезным, или хотя бы не таким вредным, морской сорняк может сделать даже алкоголь. Ученые Уральского Федерального экспериментируют с хлореллой и корнем кудзу, которые будут выводить токсины из организма

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Море в стаканчике. Мороженое с водорослями изобретают в Екатеринбурге