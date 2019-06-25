Водоросли спирулина (а именно они придают малахитовый оттенок) берегут талию сладкоежек и желудки тех, кому молоко категорически нельзя. Полезным, или хотя бы не таким вредным, морской сорняк может сделать даже алкоголь. Ученые Уральского Федерального экспериментируют с хлореллой и корнем кудзу, которые будут выводить токсины из организма
Море в стаканчике. Мороженое с водорослями изобретают в Екатеринбурге
Десерт, придуманный уральской студенткой, удивляет не только изумрудной окраской, но и свойствами
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08.06.2019
вторник 25 Июня 2019
Море в стаканчике. Мороженое с водорослями изобретают в Екатеринбурге