За открытую позицию. Николай Коляда будет решать судьбу российской культуры

Туда уральского драматурга пригласили за заслуги и активную позицию в любых вопросах. Режиссер составит компанию Безрукову и Шнурову, но, как он утверждает, это совсем не значит, что дело пахнет скандалом. Общественный совет при комитете культуры Госдумы сОздали в начале года. Изначально в него входили 22 человека, в том числе Машков, Миронов, Спиваков и другие. Позднее состав расширили, включив в него Сергея Шнурова и Эдгарда Запашного. Представители культурного сообщества уже добились изменения тендерной системы, от которой страдала сфера. И работа продолжается. В Совете Николай Коляда собирается, в первую очередь, отстаивать интересы провинциальных театров, которые сейчас находятся в бедственном положении.