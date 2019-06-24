Свердловской области не хватает 6 тысяч контейнеров! Губернатор Евгений Куйвашев отчитал мэров за «мусорные» провалы

Прибираться на своих территориях теперь придется главам муниципалитетов

На необходимость работать сообща губернатор указал во время совещания с директорами свердловских компаний-регоператоров — «Рифей», «Экосервис» и «Спецавтобаза». Евгений Куйвашев заявил, что к операторам у населения много претензий. В первую очередь, они касаются графиков вывоза мусора и перерасчётов. Совещание по «мусорной» реформе глава региона провел после того, как во время прямой линии до Владимира Путина дошло обращение жителя Верхней Салды. Он прислал фото неубранной контейнерной площадки. Однако чиновники, проверившие жалобу, заявили о «разовой проблеме».

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понедельник 24 Июня 2019
Свердловской области не хватает 6 тысяч контейнеров! Губернатор Евгений Куйвашев отчитал мэров за «мусорные» провалы