Пролетели с отпуском. Тысячам свердловчан придется менять планы на летний отдых из-за приостановки авиасообщения между Грузией и Россией

Такое решение принял Владимир Путин после волнений в Тбилиси и нелицеприятных высказываний закавказского президента

Авиакомпании уже начали возвращать деньги за билеты или предлагать альтернативные маршруты. Но многие любители Грузии не хотят мириться с запретом и ищут обходные пути. Волнения в Тбилиси в одночасье изменили не только жизнь в Грузии, но и планы россиян. Выехать на отдых в Батуми или Казбеги собиралось полтора миллиона туристов. Теперь тем, кто не успеет туда слетать, туроператоры должны полностью возместить стоимость билетов. А вот тысячам уральцев, которые сейчас отдыхают под южным солнцем, нужно успеть заскочить в последний вагон.

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Пролетели с отпуском. Тысячам свердловчан придется менять планы на летний отдых из-за приостановки авиасообщения между Грузией и Россией