По местам футбольной славы. Эксперты думают, как использовать инфраструктуру Мундиаля-2018

Дорогостоящие объекты в 11 городах простаивать не должны

В Екатеринбурге ностальгируют по Мундиалю, благодаря которому прошлым летом город превратился в праздник. Восемь футбольных команд и их болельщики со всех уголков мира навсегда изменили жизнь уральской столицы. Праздник кончился, команды и болельщики вернулись на родину, а всё то, что так долго готовили для Чемпионата, осталось в наследство. Теперь по следам Мундиаля отправились представители крупных туроператоров и 11-ти российских городов, принимавших чемпионат мира. Их задача — оценить и найти достойное применение всему, что построили к футбольному первенству.

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понедельник 24 Июня 2019
По местам футбольной славы. Эксперты думают, как использовать инфраструктуру Мундиаля-2018