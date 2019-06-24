Между тем, старожилы проспекта Космонавтов вспоминают прошлое и боятся всплеска онкозаболеваний в районе. Ведь передатчик устанавливают в трех сотнях метров от жилых домов и детского сада. В передающей компании сообщили, что стройка ведется на участке, исторически принадлежащем РТРС, и ссылаются на правила землепользования и застройки Екатеринбурга.
На разных волнах. Жители Уралмаша против строительства новых вышек связи у своих домов
Опасаясь за своё здоровье, они обращались во все инстанции, но всюду слвшаь — строительство законно
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понедельник 24 Июня 2019
На разных волнах. Жители Уралмаша против строительства новых вышек связи у своих домов