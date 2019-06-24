На разных волнах. Жители Уралмаша против строительства новых вышек связи у своих домов

Опасаясь за своё здоровье, они обращались во все инстанции, но всюду слвшаь — строительство законно

Между тем, старожилы проспекта Космонавтов вспоминают прошлое и боятся всплеска онкозаболеваний в районе. Ведь передатчик устанавливают в трех сотнях метров от жилых домов и детского сада. В передающей компании сообщили, что стройка ведется на участке, исторически принадлежащем РТРС, и ссылаются на правила землепользования и застройки Екатеринбурга.

Также в разделе Городской дозор

Не факт. Жители дома в Пионерском поселке не могут добиться перерасчета за вывоз мусора
18.06.2019
Не факт. Жители дома в Пионерском поселке не могут добиться перерасчета за вывоз мусора
Только холодная. Жители Вторчермета неожиданно остались без горячей воды
22.05.2019
Только холодная. Жители Вторчермета неожиданно остались без горячей воды
Черный ящик. Горожане жалуются на погасшие телеэкраны
17.06.2019
Черный ящик. Горожане жалуются на погасшие телеэкраны
Камень в огород. В коллективом саду под Екатеринбургом неизвестные завалили вход глыбами
31.05.2019
Камень в огород. В коллективом саду под Екатеринбургом неизвестные завалили вход глыбами
понедельник 24 Июня 2019
На разных волнах. Жители Уралмаша против строительства новых вышек связи у своих домов