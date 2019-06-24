Месть или совпадение? В Нижних Сергах после бытовой драки, в которой скончался один из участников, стали массово гореть сараи

Многие жители увязывают эти события — говорят, сперва вспыхнул конфликт, а потом и строения

Однако следственные органы и местные власти такую связь не подтверждают. Мол, никакого криминала в гибели мужчины не было. Он погиб не от травмы, полученной в драке, а от сердечного приступа.

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Месть или совпадение? В Нижних Сергах после бытовой драки, в которой скончался один из участников, стали массово гореть сараи