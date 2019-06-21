Юлий Цезарь в юбке. Школьница из Екатеринбурга одинаково хорошо поёт, рисует и играет в теннис

Тяга к прекрасному у девочки с раннего детства. По словам мамы, отпечатки ее талантов есть по всему по всему дому. И это не только живопись. Секрет успеха — в терпении и настойчивости, которые свойственны немногим взрослым. Чем сложнее испытание, тем азартнее Анжелика. Ведь за спиной – огромная группа поддержки