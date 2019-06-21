Юлий Цезарь в юбке. Школьница из Екатеринбурга одинаково хорошо поёт, рисует и играет в теннис

12-летняя Анжелика — победитель многочисленных конкурсов и фестивалей

Тяга к прекрасному у девочки с раннего детства. По словам мамы, отпечатки ее талантов есть по всему по всему дому. И это не только живопись. Секрет успеха — в терпении и настойчивости, которые свойственны немногим взрослым. Чем сложнее испытание, тем азартнее Анжелика. Ведь за спиной – огромная группа поддержки

Также в разделе Город

Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
15.06.2019
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
Учить плохому. В лицее Екатеринбурга педагог заставил первоклашек выводить в прописях ругательство на букву Ж
13.06.2019
Учить плохому. В лицее Екатеринбурга педагог заставил первоклашек выводить в прописях ругательство на букву Ж
С детьми на выход. В Екатеринбурге горел частный детский садик
15.06.2019
С детьми на выход. В Екатеринбурге горел частный детский садик
Сегодня
Юлий Цезарь в юбке. Школьница из Екатеринбурга одинаково хорошо поёт, рисует и играет в теннис