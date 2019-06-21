Три раза по сто. Выпускница из Екатеринбурга набрала рекордное количество баллов на ЕГЭ

Ее класс, конечно, лучший во всей девятой гимназии по успеваемости, говорят педагоги. Но одноклассникам Анастасии до идеального результата все-таки не хватило нескольких баллов. 300 во всем городе заработала только она. Максимальные баллы для самой Аси стали неожиданностью. Девушка считает, что добиться рекордного результата ей помогло отсутствие волнения во время экзаменов. Анастасия — победитель многочисленных олимпиад, и еще до егэ получила льготы для поступления в ВУЗ. Но теперь вновь подтвердила высокий уровень своих знаний. Сейчас выпускница определяется с университетом. Она планирует выучиться на математика или программиста, но пока не решила, продолжит ли учебу в Екатеринбурге, или все-таки выберет один из столичных вузов.