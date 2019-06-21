По предварительной версии, старый тяжелый смеситель с балкона играючи сбросил маленький мальчик. После удара о голову девочки кран разлетелся на части, а ей проломил череп. Кровь с детской площадки потом отмывали всем двором, а шестилетнего мальчика соседи без суда и следствия прозвали малолетним преступником.
Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки
Ей на голову с 9 этажа сбросили водопроводный кран
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Смерть от смесителя. В Нижнем Тагиле не могут найти виновных в гибели 8-летней девочки