Разовая проблема. Сверловские чиновники проверили, как вывозится мусор в Верхней Салде

Сегодня в горе побывал заместитель министра ЖКХ. По его словам, тотального беспорядка в городе нет — президенту рассказали о единичной проблеме, которая была решена еще до прямой линии. Это подтверждают данные системы Глонасс, которой оборудованы все салдинские мусоровозы. Для того чтобы предотвратить образование подобных свалок впредь, Егор Свалов рекомендовал региональному оператору увеличить количество рейсов, а на некоторых площадках у частного сектора установить дополнительные контейнеры. Он также отметил, что с начала «мусорной» реформы в городе было установлено 110 дополнительных баков для отходов.