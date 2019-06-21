Путин всемогущий. Сотни проблем, о которых россияне пожаловались на прямую линию с президентом, разрешились ещё до эфира

11 дней было у россиян, чтобы успеть пожаловаться на прямую линию президенту. Столько же времени отводилось ответственным лицам, чтобы сгладить углы — решить проблем или хотя бы пообещать все исправить. Реагировать приходилось молниеносно. Кто-то называет это «феноменом прямой линии». А страдальцы говорят о чуде.