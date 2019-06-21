Пес-квазимодо. Уральские волонтёры ищут хозяев собаке с короткой спиной

Необычный постоялец в приюте появился полтора года назад. Двухмесячным щенком его подобрали на косулинском полигоне. Там Мотя чудом уцелел — его сородичей расстреляли отловщики. А песик поправился и окреп. Правда, из-за короткой спины сидеть, как другие собаки, не может — только с опорой. Да и долго бегать ему тяжело.