Два миллиона вопросов и жалоб. Прямая линия с Владимиром Путиным стала по-настоящему горячей

Впрочем, во всех ответах главы государства многие узнали себя. В топ самых частых вопросов президенту вошли жалобы на низкие зарплаты, на оказание медицинской помощи и — впервые — на мусорную реформу. Так, жители Верхней Салды пожаловались на то, что отходы у них не вывозятся, а плата за новую услугу взымается регулярно. Сразу после вопроса свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил замминистра ЖКХ Егору Свалову проверить информацию о сбоях — завтра чиновник лично отправится в Салду. Интернет-пользователи оперативно отреагировали на это решение: и посулили промышленной глубинке большое будущее. В этой шутке лишь доля шутки, отмечают общественники — без развития основных отраслей страна не сможет себя обеспечивать.