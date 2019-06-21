А завтра была война… Екатеринбург вспоминает, пожалуй, самую трагичную дату в отечественной истории

Ровно 78 лет назад нацистская Германия пересекла границу Советского союза

Свидетели тех событий вместе с юными яхтсменами сегодня проплыли по волнам памяти и городского пруда. А завтра в уральской столице будут оживлять историю. Будущие полицейские превратятся в гипсовые статуи тех, кто ценой своей жизни отвоевал мирное небо над головой: танкиста, санитарки и солдата. Очевидцы событий делятся воспоминаниями с молодёжью. Трудно сказать, кому важнее эти встречи. Для участников войны это дань уважения и бесценное внимание, а для ребят — живая история, общение, которого ничто не заменит.

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