А оно нам надо? Мэрия Екатеринбурга выясняет у жителей, нужна ли им вторая ветка метро

На днях стало известно, что финансировать строительство новой линии федерация не собирается. Изменить решение или же подтвердить его правильность местные власти хотят с помощью опроса. Вопросы о необходимости развития екатеринбургской подземки возникли после обнародования решения Минтранса. Согласно аналитической записке ведомства, строить вторую ветку в уральской столице нерентабельно. Пассажиропоток в метро снижается с 2013 года. Поэтому правительство рекомендует отказать городу в предоставлении федеральных субсидий. Сначала мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что город будет развивать метрополитен самостоятельно. Но теперь, похоже, отдал вопрос на откуп горожанам.