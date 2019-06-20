Тяга к прекрасному у девочки с раннего детства. По словам мамы, отпечатки ее талантов есть по всему по всему дому. И это не только живопись. Секрет успеха — в терпении и настойчивости, которые свойственны немногим взрослым. Чем сложнее испытание, тем азартнее Анжелика. Ведь за спиной – огромная группа поддержки
Юлий Цезарь в юбке. Школьница из Екатеринбурга одинаково хорошо поёт, рисует и играет в теннис
12-летняя Анжелика — победитель многочисленных конкурсов и фестивалей
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четверг 20 Июня 2019
Юлий Цезарь в юбке. Школьница из Екатеринбурга одинаково хорошо поёт, рисует и играет в теннис