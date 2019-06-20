Необычный постоялец в приюте появился полтора года назад. Двухмесячным щенком его подобрали на косулинском полигоне. Там Мотя чудом уцелел — его сородичей расстреляли отловщики. А песик поправился и окреп. Правда, из-за короткой спины сидеть, как другие собаки, не может — только с опорой. Да и долго бегать ему тяжело.
Пес-квазимодо. Уральские волонтёры ищут хозяев собаке с короткой спиной
У Моти редкая генетическая мутация
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четверг 20 Июня 2019
Пес-квазимодо. Уральские волонтёры ищут хозяев собаке с короткой спиной