Все равно выбрасывать. В Роспотребнадзоре поддержали идею раздавать продукты, которые вот-вот станут просроченными

Эксперты отмечают, что такие товары безопасны для здоровья, но уже не выгодны для продавцов

Акция невиданной щедрости. Кефир в этом магазине продают фактически в убыток — всё равно завтра выбрасывать. Чтобы не терять деньги, многие торговцы снижают цены на товары с истекающим сроком годности. Но их все равно редко когда разбирают подчистую. Теперь же такие продукты можно отдавать бесплатно. Это разрешил Роспотребнадзор.

Также в разделе Город

Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
15.06.2019
В Екатеринбурге объявились похитители остановок
Учить плохому. В лицее Екатеринбурга педагог заставил первоклашек выводить в прописях ругательство на букву Ж
13.06.2019
Учить плохому. В лицее Екатеринбурга педагог заставил первоклашек выводить в прописях ругательство на букву Ж
С детьми на выход. В Екатеринбурге горел частный детский садик
15.06.2019
С детьми на выход. В Екатеринбурге горел частный детский садик
среда 19 Июня 2019
Все равно выбрасывать. В Роспотребнадзоре поддержали идею раздавать продукты, которые вот-вот станут просроченными