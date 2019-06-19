Все равно выбрасывать. В Роспотребнадзоре поддержали идею раздавать продукты, которые вот-вот станут просроченными

Акция невиданной щедрости. Кефир в этом магазине продают фактически в убыток — всё равно завтра выбрасывать. Чтобы не терять деньги, многие торговцы снижают цены на товары с истекающим сроком годности. Но их все равно редко когда разбирают подчистую. Теперь же такие продукты можно отдавать бесплатно. Это разрешил Роспотребнадзор.