Акция невиданной щедрости. Кефир в этом магазине продают фактически в убыток — всё равно завтра выбрасывать. Чтобы не терять деньги, многие торговцы снижают цены на товары с истекающим сроком годности. Но их все равно редко когда разбирают подчистую. Теперь же такие продукты можно отдавать бесплатно. Это разрешил Роспотребнадзор.
Все равно выбрасывать. В Роспотребнадзоре поддержали идею раздавать продукты, которые вот-вот станут просроченными
Эксперты отмечают, что такие товары безопасны для здоровья, но уже не выгодны для продавцов
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среда 19 Июня 2019
Все равно выбрасывать. В Роспотребнадзоре поддержали идею раздавать продукты, которые вот-вот станут просроченными